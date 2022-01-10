Раритетний Сhevrolet Сorvette продають за $2 млн

На аукціоні за 2 млн доларів виставили перламутрово-білий родстер Chevrolet Corvette, який був випущений 1957 року в єдиному екземплярі.

Источник: avtodream.org

Автомобіль унікальний ще тим, що він першим примірив позначення Super Sport (SS), що свідчить про суперпотужність і швидкість марки.

Про це повідомляє «За кермом».





Раритетна машина використовувалася, щоб продемонструвати на той час нову технологію упорскування палива Rochester Ramjet, розвиваючи 293 кінські сили. У Chevrolet встановили 4,6-літровий двигун V8.

Крім перламутрового кольору, на автомобіль додали синю смугу як символ гоночних авто цієї марки, замінивши складний дах двома вітровими ковпаками в аерокосмічному стилі.

Американське авто продали партнеру Chevrolet у Мічигані Шерлі Вілсі, після чого воно переходило з одного дилерського центру до іншого. На цьому пригоди родстера не закінчилися, у 60-х роках його продали приватній особі, а потім розбили його внаслідок аварії, через участь у вуличних перегонах на ньому. Його відновили у 1997 році.

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Наразі Chevrolet Corvette виставили на аукціоні Mecum із пробігом 7 тисяч км.