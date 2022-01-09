116 украинцев оказались заперты в городе Алматы

116 украинцев оказались в Алматы. Об этом сообщает спикер МИД Украины Олег Николенко на своей Фейсбук-странице.
На данный момент в столице Казахстана отменены авиарейсы, из-за чего наши соотечественники не имеют возможности покинуть столицу. Как сообщил спикер МИД, оставаться дома — самый лучший вариант для них.
Казахстан, фото: Instagram
«Все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания. Угрозы их жизни или безопасности нет. Посольство поддерживает со всеми пассажирами постоянную связь и будет информировать их о дальнейших шагах», — заявил Николенко
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал распоряжение о том, чтобы проработать альтернативные пути выезда украинцев из Казахстана, если авиасообщение не восстановится долгое время.
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Как известно, со второго января в стране происходят акции протеста, которые в один момент переросли в массовые беспорядки с перестрелками и задержаниями.
Фото: Perepichka News протест в Казахстане
В Алматы и других мятежных городах не утихают локальные уличные бои, власти Казахстана продолжают зачистку митингующих, которых официально называют «террористами». Дороги усеяны трупами и сожженной техникой, сообщают очевидцы, передают местные СМИ и телеграм-каналы.
Напомним, что захватили военную технику и здания, города полыхают: целую страну охватили протесты, люди выставили жёсткие требования.
Как сообщал Знай.uа, музыкант мощно ударил гимн Украины в центре Санкт-Петербурга: «Забили и разорвали».
Также портал Знай.uа писал, что протесты в Казахстане: митингующие подожгли здание президента, элита вылетела из страны частными рейсами.
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