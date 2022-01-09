116 украинцев оказались заперты в городе Алматы

Фото: Perepichka News протест в Казахстане

В Алматы и других мятежных городах не утихают локальные уличные бои, власти Казахстана продолжают зачистку митингующих, которых официально называют «террористами». Дороги усеяны трупами и сожженной техникой, сообщают очевидцы, передают местные СМИ и телеграм-каналы.

Напомним, что захватили военную технику и здания, города полыхают: целую страну охватили протесты, люди выставили жёсткие требования.

Как сообщал Знай.uа, музыкант мощно ударил гимн Украины в центре Санкт-Петербурга: «Забили и разорвали».

Также портал Знай.uа писал, что протесты в Казахстане: митингующие подожгли здание президента, элита вылетела из страны частными рейсами.

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