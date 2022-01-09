Фахівці з’ясували, чому у зрілому віці дні стають коротшими





Нове дослідження показує, що наше сприйняття життєвого досвіду може змінюватися в процесі дорослішання, в результаті мозку потрібно більше часу для обробки інформації, що надходить. За словами фахівців, у молодості мозок сприймає нову інформацію з вищою швидкістю, що дозволяє йому обробляти більше стимулів за той самий проміжок часу, що й у зрілому віці, саме тому здається, що в молодості час йде набагато повільніше, ніж у дорослому житті.

Цей ефект, за припущенням дослідників, зумовлений тим, що фізичні зміни, що виникають у нервах і нейронах, відіграють важливу роль у сприйнятті часу з віком. З роками ці структури стають складнішими і, зрештою, починають руйнуватися, чинячи більший опір електричним сигналам, що вони отримують. Дорослим людям часто здається, що переживання юності набагато глибші і значніші, ніж нинішні, але насправді мозок просто обробляв їх швидше.

Згідно з цією гіпотезою, деградація цих ключових неврологічних ознак призводить до зниження швидкості, з якою ми отримуємо та обробляємо нову інформацію. Так, наприклад, відомо, що діти рухають очима набагато частіше, ніж дорослі, тому що вони обробляють зорові стимули з більшою швидкістю. Для людей похилого віку це означає, що менша кількість стимулів обробляється за той самий час, і це створює враження, ніби події відбуваються швидше.

Людський розум відчуває, що час змінюється, коли змінюються образи, що сприймаються. Сьогодення відрізняється від минулого, бо розумове сприйняття змінюється. Дні здаються набагато довші в юності, тому що молодий мозок обробляє за один день більше образів, ніж той самий мозок у старості.