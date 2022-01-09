Фахівці з’ясували, чому у зрілому віці дні стають коротшими

Якщо вам здається, що з кожним роком дні проходять все швидше, у цьому винен ваш мозок.
Цей ефект, за припущенням дослідників, зумовлений тим, що фізичні зміни, що виникають у нервах і нейронах, відіграють важливу роль у сприйнятті часу з віком. З роками ці структури стають складнішими і, зрештою, починають руйнуватися, чинячи більший опір електричним сигналам, що вони отримують. Дорослим людям часто здається, що переживання юності набагато глибші і значніші, ніж нинішні, але насправді мозок просто обробляв їх швидше.
Згідно з цією гіпотезою, деградація цих ключових неврологічних ознак призводить до зниження швидкості, з якою ми отримуємо та обробляємо нову інформацію. Так, наприклад, відомо, що діти рухають очима набагато частіше, ніж дорослі, тому що вони обробляють зорові стимули з більшою швидкістю. Для людей похилого віку це означає, що менша кількість стимулів обробляється за той самий час, і це створює враження, ніби події відбуваються швидше.
Людський розум відчуває, що час змінюється, коли змінюються образи, що сприймаються. Сьогодення відрізняється від минулого, бо розумове сприйняття змінюється. Дні здаються набагато довші в юності, тому що молодий мозок обробляє за один день більше образів, ніж той самий мозок у старості.
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