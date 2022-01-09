Нельзя молчать: казахи деморализованы, оболганы, зомбированы

Они дают интернет по часам, как когда-то давали нам воду в 90-е. Фейсбук не открывается стабильно у всех, кроме астанинских. Как только включился интернет, астанинские активисты стали писать о репрессиях. Началась зачистка, они просто врываются, изымают гаджеты, деньги, и личные вещи, руки за спину и пошли. Вменяют кучу статей.

Источник: www.obozrevatel.com





Но при этом пишут всякие инсташлюхи, которые раньше никогда не были замечены с постами о судьбе страны, а вся инста состоит из фотографий красивых губок, попы и сисек. Они все как наперебой на полном серьезе твердят о 20 тысячах террористах. Да еще один из главных пропагандосов акорды, которого все называют «соловьем режима» стал вдруг рассказывать о тренировочных лагерях в горах. Он вообще пьяница, в его бытность послом Казахстана, я видела его в Батуми, не в очень свежем состоянии. Теперь я вижу как сильно атрофируется мозг под влиянием алкоголя.

Вы понимаете, что происходит? Восстание подавлено. Огонь между нами и кыргызами брошен. Хотя если вы знаете, Казахстан уже два года как закрыл пешие границы с Кыргызстаном. То есть кыргызы казахов принимают, а казахи кыргызов нет. На границе неделями стоят их фуры, что сильно ударило по бизнесу кыргыстанцев. Они в страну могут попасть только на самолете. То есть как вы себе представляете, мародеры сели в самолет и прихватили пару тонн награбленного?

В этой ситуации самое страшное, что машина заработала. Казахи деморализованы, оболганы, зомбированы. Как бы не получилось так, что когда включат интернет, добрая половина казахов одобрят ввод войск и собственноручно сдадут страну.

Я иногда думаю, может не за кого бороться уже? Протестующих расстреляли, по неподтвержденным данным убитых более 164 человека, арестованных более 4000, хотя вам точных цифр никто уже не скажет. Официальные лица будут скрывать, а настоящих не соберешь. У алматинского морга очередь из родственников. Вчера у моей подруги убили брата. Он пытался вытащить раненых. 32 года. У других друзей застрелили сына, выстрелом в лоб, он вышел за хлебом.

Да, они заведут на меня уголовное дело, будут прессовать семью. Но я не могу молчать. Когда вам пишут, что я провокатор из-за бугра, вы всегда можете зайти в гугл, вбить мое имя и прочитать кто я. Я очень много сделала для популяризации казахской культуры и истории, посмотреть вы можете на странице Khamit TV.

Из страны уехала вынуждено еще в 2016 году. Я достаточно тут зарабатываю, могу заработать более 200 долларов в день, вожу убер, строю 3D модели украшений, шью этнические сумки, продаю их в фейсбуке. Долгое время я занималась ювелиркой. Мне трудно одной с двумя детьми, но я вытягиваю. Мне нет никакого интереса сутками торчать в сети, в последнее время я уже даже ничего не писала здесь. Но сейчас у меня ковид, мы с детьми на карантине. Многие интервью я давала с температурой. Потому что нельзя молчать, как мы смолчали десять лет назад, когда Жанаозень утопили в крови.

Говорят, Макса и Талгата держат где-то и Макса сильно прессуют. Наверное, снова посадят. Это были два лидера восстания 2016 года в Атырау когда назарбаев собирался продать и сдать в аренду казахские земли Китаю. Митинги были крупные, но их все равно посадили. Гражданское общество не отстояло. Вернее у нас почти нет гражданского общества. Люди сильно запуганы, предпочитают держаться подальше от политики. Вот примерно такие дела. Я просто хотела сказать, будьте готовы, что когда включат интернет в Казахстане, казахские зомби будут писать вам о террористах и радоваться вводу войск и расстрелу протестующих.