Диетолог предупредила об опасности смузи из фруктов и овощей

Частое употребление смузи из фруктов и овощей в качестве отдельного приема пищи может нанести вред организму. Об этом предупредила врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Аплетаева посоветовала не употреблять смузи каждый день и не использовать напиток в качестве отдельного приема пищи.

«Не могу отнести смузи к суперфудам. Смузи подразумевает чрезмерное количество овощей и фруктов. Не каждый человек может выдержать такую массу раздражающих компонентов в своем желудке. Если смузи приготовлено из таких фруктов, как апельсины, яблоки, грейпфруты, то это еще и крайне высокая концентрация кислот. Можно заработать гастрит».

Диетолог добавила, что в смузи часто добавляют шпинат и сельдерей — эти продукты способствуют образованию оксалатных солей.

«Это может отразиться на здоровье человека и вызвать нарушения со стороны функций почек и мочевого пузыря», — отметила врач.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!