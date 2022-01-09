В Казахстане объявлен траур по погибшим

Власти Казахстана сообщали о гибели 18 силовиков. Во время беспорядков задержаны более 5 тыс. человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в республике. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщаетТАССсо ссылкой на пресс-секретаря Токаева Берика Уали.





«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура. Соответствующий указ будет опубликован на сайте Акорды», — заявил Уали.

В то же время, правоохранители Казахстана завяили, что проведут масштабное расследование причин массовых беспорядков в стране, а итоги предоставят мировому сообществу. Соответствующее заявление сделали в понедельник, 10 января, в министерстве иностранных дел республики.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Позже 4 и 5 января в Алма-Аты произошли столкновения протестующих с силовиками.

Утром 5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку. В стране был введен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью. В четверг в ОДКБ сообщили, что приняли решение направить в Казахстан миротворческие силы. 7 январяпрезидент Казахстана для наведения порядка в городахразрешилполицейским и военнослужащим открывать огонь на поражение без предупреждения.

Напомним, вКазахстане во время акций протестов погибли не менее 164 человека, включая двоих детей. Больше всего погибших в Алматы.