Биолог назвала группы крови со способностью противостоять COVID-19

Кровь людей с разными группами имеет не совсем одинаковый молекулярный состав. В первой и третьей группах есть определенные антитела, которые помогают организму «придавить» коронавирус и даже не заболеть, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

По словам профессора, статистически доказано, что люди с первой и третьей группами крови менее подвержены инфицированию и немного легче переносят болезнь.

«И в первой, и в третьей группах есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном. Поэтому когда такой человек встречается с коронавирусом, то его собственные антитела без всякой прививки могут слегка «придавить» вирус, что позволит приглушить симптомы. А если доза вируса при заражении была маленькой, то пациент может и не заболеть».

Однако важно учесть, что вероятность не заболеть или перенести инфекцию легко у обладателей первой и третьей групп крови ниже приблизительно на 10%, подчеркнула Баранова.

«Например, известно, что вариант «Омикрон» в самолетах распространяется в два раза эффективнее, чем «Дельта». В два! А я вам только что дала преимущество в 10%. Разве эта фора повлияет на то, получите вы «Омикрон» или нет? Почти нет. Поэтому — носите маски!» — рекомендовала эксперт.

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