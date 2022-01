The Weeknd подтвердил роман с Джоли

Медиа-издание Elle в своей публикации сообщает, что канадский поп-исполнитель The Weeknd рассказал о романе с актрисой Анджелиной Джоли. Слухи о встречах музыканта с голливудской кинозвездой возникли осенью 2021 года, сейчас они подтвердились.

Анджелину Джоли и музыканта несколько раз видели вместе. Многочисленные поклонники актрисы пытались понять, следует ли вести речь о серьёзных отношениях, так как разница в возрасте у знаменитостей значительно велика. Джоли сейчас 46 лет, в то же время певцу и продюсеру 31 год. Пара ни разу не комментировала свои отношения, актриса даже не ведёт Instagram-аккаунт. Информация о романе Анджелины Джоли и музыканта подтвердилась в новом альбоме певца The Weeknd, он получил название Dawn FM. В восьмом по счёту треке – Here We Go Again, речь идёт о новой девушке, к тому же, она кинозвезда. Поклонники продюсера поняли, что речь идёт именно о Джоли.





Актриса была замужем за актёром Брэдом Питтом, пара воспитывала шестерых детей. Поп-исполнитель и автор песен Тhe Weeknd ранее встречался с моделью Беллой Хадид.

