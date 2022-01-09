В сети показали настоящего Дарт Вейдера и его армию?

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Похоронная процессия в стиле «Звездных войн» Пола Уодли увидела улицы, заполненные штурмовиками, Дартом Вейдером, R2-D2 и C-3PO, чтобы отдать дань уважения фанату научной фантастики.

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Похоронная процессия из далекой-далекой галактики увидела, как Дарт Вейдер повел армию штурмовиков через Дербишир, чтобы засвидетельствовать свое почтение фанатику « Звездных войн» Полу Уодли.

55-летний мужчина, которого ласково называют «Педж», проиграл битву с болезнью двигательных нейронов в пятницу, 10 декабря, но, несмотря на болезнь, у него было время спланировать каждую деталь своих научно-фантастических проводов.

Армия Дарт Вейдера

Армия Дарт Вейдера

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Уодли превратил свою одержимость «Звездными войнами» в возможность сбора средств после того, как с любовью построил единственную точную копию популярного в фильме дроида C-3PO и взял этот тщательно продуманный костюм на бесчисленное количество мероприятий.

Отец четверых детей был членом костюмированной группы по сбору средств «99-й гарнизон», и члены группы приняли участие в потрясающем шествии.

Штурмовики и другие персонажи франшизы, в том числе модели R2-D2, выстроились вдоль пути похоронной процессии к церкви Святого Освальда, которая была заполнена друзьями, семьей и поклонниками «Звездных войн» Уодли.

Дарт Вейдер

Дарт Вейдер

Его вдова, Соня Уодли, мать двоих его детей, внимательно следила за планами похорон и говорит, что благодарна всем, кто оказал поддержку в тот день.

Она сказала: «Я не могу отблагодарить таких людей, как продовольственный банк и школу Святого Освальда, за всю помощь, которую они оказали нам как семье во время болезни Пола».

Персонажи франшизы, первый фильм которой вышел четыре десятилетия назад, выстроились вдоль улиц, чтобы отдать дань уважения Уодли.

С момента выхода первого полнометражного фильма серия продолжила свое существование в виде отмеченных наградами фильмов, телевизионных шоу, графических романов и видеоигр, последним из которых стал выпуск «Книги Бобы Фетта» .

Армия Дарт Вейдера

Армия Дарт Вейдера

Эта франшиза является второй по величине кассовой франшизой всех времен после Кинематографической вселенной Marvel.

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