В сети показали настоящего Дарт Вейдера и его армию?
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Похоронная процессия в стиле «Звездных войн» Пола Уодли увидела улицы, заполненные штурмовиками, Дартом Вейдером, R2-D2 и C-3PO, чтобы отдать дань уважения фанату научной фантастики.
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Похоронная процессия из далекой-далекой галактики увидела, как Дарт Вейдер повел армию штурмовиков через Дербишир, чтобы засвидетельствовать свое почтение фанатику « Звездных войн» Полу Уодли.
55-летний мужчина, которого ласково называют «Педж», проиграл битву с болезнью двигательных нейронов в пятницу, 10 декабря, но, несмотря на болезнь, у него было время спланировать каждую деталь своих научно-фантастических проводов.