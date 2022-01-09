В сети показали настоящего Дарт Вейдера и его армию?

Армия Дарт Вейдера

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Уодли превратил свою одержимость «Звездными войнами» в возможность сбора средств после того, как с любовью построил единственную точную копию популярного в фильме дроида C-3PO и взял этот тщательно продуманный костюм на бесчисленное количество мероприятий.

Отец четверых детей был членом костюмированной группы по сбору средств «99-й гарнизон», и члены группы приняли участие в потрясающем шествии.

Штурмовики и другие персонажи франшизы, в том числе модели R2-D2, выстроились вдоль пути похоронной процессии к церкви Святого Освальда, которая была заполнена друзьями, семьей и поклонниками «Звездных войн» Уодли.