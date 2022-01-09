Фахівці розповіли, який сніданок здатний зняти симптоми гіпертонії

Лікарі та багато простих обивателів справедливо вважають йогурт найкориснішим молочним продуктом. І не дарма. Він покращує травлення, прибирає локальні жирові відкладення, насичує організм корисними вітамінами/нутрієнтами, робить волосся красивим, зуби здоровими.

Суперкорисним продукт робить його унікальний склад. До нього входять: вітаміни А, С, групи В, амінокислоти; калій, кальцій, магній, фосфор, залізо, молочну кислоту.





Калорійність магазинного продукту зазвичай різна, залежно від жирності молока та смакових добавок, але, як правило, йдеться про 60-70 ккал на 100 мл. а ось продукт, приготовлений удома, більш поживний – 150-200 ккал на 100 мл.

Несподіване відкриття вчених



Нещодавно вчені з Австралії та США з’ясували, що натуральний йогурт допомагає знизити тиск при гіпертонії. Але для досягнення лікувального ефекту потрібно їсти цей продукт щодня. І найкраще на сніданок.

Співробітники Університету Південної Австралії разом із колегами з Університету штату Мен вивчили зв’язок між наявністю в раціоні йогурту, кров’яним тиском та факторами ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Дослідники вивчили медичні карти 915 дорослих, які брали участь у науковому експерименті, присвяченому хворобам серця та кровоносних судин, у тому числі гіпертонії.

Автори порівняли харчування добровольців із їхніми медичними показниками та з’ясували, що якщо навіть іноді є йогурт, це допоможе покращити самопочуття людей із підвищеним тиском. При цьому у тих, у кого цей кисломолочний продукт присутній у раціоні регулярно, показники (при нормі 120/80 мм ртутного стовпа) були майже на сім пунктів нижчими, ніж у тих, хто не вживає його в їжу.

– Молочні продукти, особливо йогурт, можуть знижувати кров’яний тиск. Це пов’язано з тим, що молочні продукти містять низку поживних мікроелементів, включаючи кальцій, магній та калій, які беруть участь у регуляції кров’яного тиску, – пояснила доктор Олександра Уейд .

Цей продукт містить бактерії, що сприяють виробленню білків. Ті, своєю чергою, впливають на кров’яний тиск, пояснила фахівець.

zdorovia.com.ua