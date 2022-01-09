Названы простые признаки самых безопасных чипсов

Картофельные чипсы традиционно считаются весьма вредной закуской, однако некоторые виды снэков, которые продаются в российских магазинах, более опасны.

Журналист и бывший ведущий передачи «Контрольная закупка» Антон Привольнов в своем TikTok посоветовал тщательно изучать состав, указанный на упаковке.

Автор отметил, что в состав правильных чипсов не должны входить усилители вкуса типа глутамата натрия.

По его словам, в состав идеальных чипсов должны входить только три ингредиента: картофель, подсолнечное масло и соль.

«Все, больше ничего в чипсах быть не должно», — подчеркнул журналист.

Кроме того, чипсы не должны быть слишком жирными. Проверить их можно следующим образом: высыпать содержимое упаковки на белый лист бумаги и немного поводить чипсы по ней. Правильные чипсы не должны оставлять на бумаге масляных пятен.

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