Продление жизни — доктор Комаровский назвал два фактора

Мечту алхимиков в виде эликсира молодости человечество все еще не придумало. Однако природой уже и без этого предусмотрено несколько вполне рабочих способов, с помощью которых любой человек смог бы продлить свое пребывание в материальном мире. Причем качества жизни это тоже касается.

О том, как продлить свою жизнь, рассказал в эфире программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24» известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский.

По его словам, прежде всего, нужно не забывать о физических нагрузках. Человеческий организм, сам по себе, достаточно ленив. В результате, когда человек уменьшает физические нагрузки и начинает вести малоактивный образ жизни, многие защитные реакции организма отключаются. Подсознание попросту думает, что в них нет нужды.

«Хорошо — физические нагрузки. Дефицит физических нагрузок, как только вы перестаете двигаться, эволюция или боженька получает сигнал: этот человек не двигается, он эволюции не нужен. Если вы перестаете заниматься сексом, вы природе тоже не нужны. Поэтому трепыхайтесь до последнего. Надо что-то с собой делать, надо себя заставлять, в конце концов. Это сигналы«, — пояснил Комаровский.

Второй залог вашего здоровья, по мнению Евгения Комаровского, это ваше эмоциональное состояние. В связи с этим доктор утверждает, что нужно по максимуму окружать себя приятными людьми, и ограждать от тех, кто пробуждает в вас негатив. Если проблемы происходят у вас дома с близкими, то значит нужно срочно в них разобраться и что-то поменять.

«Второе, самое сложное, но очень важное: окружать себя хорошими людьми. Если у вас дома сплошное выяснение отношений и мордобой, меняйте. Лучше жить на съемной квартире, но не встречаться каждый день с человеком, который тебя не любит, ненавидит, с которым у тебя конфликты, — это очень вредно для здоровья. Это выбросы адреналина, спазмы сосудов, это ужасно. Никакими деньгами нельзя оправдать хама-начальника. Поэтому я еще раз подчеркну: когда на человека, который выполняет повседневную работу, скажем, военнослужащего, открывает рот офицер, — это унижение человеческого достоинства. Когда на тебя орет жена, ты можешь уйти. А когда на тебя открывает рот большой начальник на дороге, ты не можешь его послать. Эти ситуации очень неприятны«, — резюмировал Комаровский.

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