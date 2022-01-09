Реаниматолог рассказал об опасности отечного синдрома

Чрезмерное употребление жидкости не только вызывает отеки, но и может привести к летальному исходу.

Мышков отметил, что частое ощущение жажды может быть симптомом сахарного диабета. Врач советует насторожиться при прогрессировании сахарного диабета, когда возникает нарушение фильтрационной и выделительных функций почек — они не в состоянии переработать и вывести потребляемые объемы жидкости. Следствие этого — отечный синдром.

«Когда жидкость начинает задерживаться в подкожно-жировой клетчатке, в перикарде — возникает гидроперикард, в плевральных полостях легких — гидроторакс, в брюшной полости — асцит. Накопление жидкости в брюшной полости может спровоцировать и хроническая печеночная недостаточность, связанная с хроническими гепатитами группы A, B и C, последние два — наиболее вероятные провокаторы болезни»

Нарушение водного баланса происходит из-за поломки белково-синтетической функции, когда в организме возникает недостаток белка. Сбой в организме приводит к нарушению функции почек, белок начинает интенсивно через них выводиться.

В районе сердца, в перикарде может скапливаться до 0,5 л жидкости, брюшную полость может заполнить до 80 л. При этом нарастает внутрибрюшное давление, снижается системное артериальное давление, нарушаются функции внутренних органов — поджелудочной железы, печени, кишечника.

«Крайней степенью проявления отечного синдрома, или анасарки, являются дыхательная и хроническая сердечная недостаточности, которые при отсутствии квалифицированной медицинской помощи могут привести к летальному исходу», — предостерег реаниматолог.

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