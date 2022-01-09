Гороскоп на сегодня 10 января — прогноз астролога Павла Глобы

Известный советский и российский астролог Павел Глоба откровенно рассказал полный гороскоп всех знаков Зодиака. Он поделился, как пройдет 10 января у представителей зодиакального круга.

Об этом сообщает сайт «Слова и фразы».

Овен

Представителей Овнов ждет немного напряженный день. У вас появится много источников стресса, вам надо будет больше думать о себе, чем о других.

Телец

Первый день недели вы проведете в шикарном настроении. Все пройдет так, как вы задумывали.

Близнецы

Праздники закончились, поэтому вам придется составить план рабочей недели. Нужно уже сейчас воплощать все свои мечты в реальность.

Рак

Раков ждет чудесный день. Ваши отношения с семьей улучшатся и выйдут на новый уровень. В первой половине дня вы примете важное решение, которое изменит вашу жизнь.

Лев

Ждите прихода важных гостей, за беседой вы хоть немного забудете о неприятностях, которые есть в вашей жизни.

Дева

Дев сегодня ждет романтическое свидание. Вы весело проведете время с человеком, который вам нравится.

Весы

Вас ждет приятное общение с родными. Вместе можете запланировать предстоящие поездки и отдых.

Скорпион

Весов ждет оптимистичный день. Вас ждет приятное общение с родными. Вместе можете запланировать предстоящие поездки и отдых.

Стрелец

У вас может измениться мировоззрение на 180 градусов. Вы начнете создавать самостоятельно свою счастливую жизнь.

Козерог

Астрологи не советуют вам делать дорогие покупки и переводить средства на сомнительный счет.

Водолей

Водолеям стоит позаботиться о своем здоровье. Попробуйте отказаться от вредной пищи, которую в последнее время вы употребляете в избытке.

Рыбы

Владельцам автомобилей астрологи советуют быть осторожными на дорогах. Если имеете возможность – лучше пересядьте на общественный транспорт.

Ранее «Апостроф» писал, какие знаки Зодиака во всем находят плюсы и излучают позитив.