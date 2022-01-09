Протесты в Казахстане — Георгий Тука развенчал версию о 20 тысяч боевиков

Статистика от властей Казахстана о том, что во время протестов погибло более 160 человек, свидетельствует о том, что силовики целенаправленно убивают гражданское население.

Об этом отметил волонтер, экс-глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Анализируя новости Казахстана, он обратил внимание на странную статистику от властей по количеству жертв во время протестов.

В МВД республики отметили, что в ходе беспорядков погибло более 160 человек, среди которых — 16 правоохранителей. Однако, как отмечает Георгий Тука, во время «лобового штурма» потери атакующих к потерям находящихся в обороне составляют 1:3 или 1:4.

Таким образом, по словам волонтера, статистика от власти свидетельствует о том, что правоохранители целенаправленно убивают гражданское население.

«Соотношение потерь 1:10 явно не свидетельствует в пользу официальной версии о «20 000 вооруженных обученных международных террористах»… Кроме того, на улицах Алматы третий день находятся легковые автомобили с явными признаками обстрела. За рулем (иногда — на пассажирском сиденье) до сих пор находятся трупы погибших гражданских, которые власть до сих пор не убрала, не обследовала и не передала для захоронения родным», — добавил Георгий Тука в своем Facebook.

Ранее мы сообщали, что правительство Казахстана открестилась от слов о числе жертв во время акций протеста.