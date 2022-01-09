Странный закон в ОАЭ возмутил пользователей сети

Девушка, которая живет в Дубае и занимается предпринимательством, рассказала о странном местом законе. Соответствующее видео она опубликовала на страничке в соцсети «ТикТок».
«В Дубае есть странный закон для девушек. Точнее, для незамужних девушек. В Эмиратах у незамужней девушки не может родиться ребенок. Рождение детей вне брака уголовно наказуемо. Если девушка рожает в Эмиратах, она обязана предоставить свидетельство о браке. Если нет, врач сообщит в полицию и после выписки ее арестуют. И без разницы, являетесь ли вы гражданкой страны или приезжая. Стоит отметить, что наказывается не только женщина, но и мужчина», — рассказала она.