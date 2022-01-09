Странный закон в ОАЭ возмутил пользователей сети

Как вам такой закон? Поделись мнением! #модныйновыйгод #дубай

Такой закон не мог не вызвать бурного обсуждения в комментариях.

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«Кстати, это очень хорошо. Будет меньше матерей-одиночек, как в России», — поддерживают такой подход одни комментаторы.

«А аборт делать это нормально? А если замуж никто не берет, то и без ребёнка должна жить? Дикий закон», «Аборт на территории ОАЕ — запрещено! Только по мед показанию, и то нужно будет, что отец ребёнка дал согласие», «А если изнасиловали незамужнюю и последствие — ребенок?», — возмущаются другие.

Напомним, что дети не берутся из капусты и их не приносит аист: как в украинских школах рассказывают «про это».

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