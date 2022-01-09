Церковный праздник 10 января: что запрещено делать в День памяти Никомидийских мучеников

10 января православная церковь почитает память 20 тысяч Никомидийских мучеников, которые приняли смерть, не отрекшись от своей веры.

События, которым посвящен этот день, относятся к в 302 году н.э. Тогда римский император Максимиан приказал христианам, собравшимся в Никомедийской соборной церкви, принести жертву языческим богам, однако получил отказ. В итоге христиане были сожжены в храме.

10 января также почитается память епископа Анфима Никомидийского, который успел крестить и причастить Святых Тайн всех 20 тысяч мучеников, пока мучители готовились поджечь церковь.

В народной традиции день 10 января именовался Рождественский мясоед. Как нетрудно догадаться, в этот день на столе обязательно должно было быть мясо. Это был период различных гулянок, свадеб.

В старину верили, что этот день нельзя проводить в одиночестве. Обычно родственники собирались 10 января за праздничным столом. Хозяйки готовили любые угощения, запрещалось только делать сдобное тесто.

Гостям запрещалось входить в дом с левой ноги, чтобы не занести нечистую силу. А выходить из чужого дома нужно было только с кем-то вдвоем. Считалось, что если выйдешь один — потом весь год будешь одинок.

Работать в этот день не запрещается, но если уж браться за какое-то дело, то только вместе с кем-то. А вот рукодельничать в этот день нельзя: раньше люди верили, что если девушка будет вязать, шить, вышивать 10 января, то ее ждет запутанная и сложная судьба.

Нельзя в этот день надолго открывать окна, чтобы не выпустить из дома счастье. То же самое касалось входных дверей: молодым девушкам такая оплошность грозила тем, что будущий муж будет гулящий.

Мусор из дома в этот день не выносили, а остатки еды с праздничного стола ни в коем случае не выбрасывали, а отдавали животным.