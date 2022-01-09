Сара Сампайо в голубом бикини восхитила стройной фигурой

Португальская модель и экс-«ангел» Victoria’s Secret показала, как проходит ее отдых в теплых краях.
Сара Сампайо, как и многие другие модели, встретила Новый год на отдыхе, где до сих пор и находится.
Красотка наслаждается отпуском в жаркой стране (локацию она не обозначила), где с удовольствием щеголяет в купальнике и делает красивые снимки.
Так, Сара опубликовала новую порцию интересных фото. Позировала манекенщица на пляже в нежно-голубом бикини, которое идеально сидит на ее стройной фигуре.
Сампайо похвасталась подтянутой фигурой и плоским животом.
Волосы она собрала в небрежный пучок и была без мейкапа на лице.