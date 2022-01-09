К концу этого века люди смогут жить до 180 лет?

Согласно данным, проанализированным статистиками Канады, крайний предел продолжительности жизни человека может достигать 180 лет, в то время как текущий рекорд составляет 122 года.

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Ученые утверждают, что к 2100 году люди могут дожить до 180 лет.

Лео Бельзиле, доцент HEC Montreal в Канаде, предположил, что к концу столетия может быть побит рекорд старейшего человека.

Текущий рекорд принадлежит Жанне Кальман, француженке, которая дожила до 122 лет до своей смерти в 1997 году, в то время как в настоящее время подтверждено, что более дюжины человек старше 110 лет.

Профессор Белзил предупредил, что некоторые данные не указывают на то, что существует верхний предел продолжительности жизни человека.

Бабушка

Он предупредил, что все больше людей, раздвигающих нынешние пределы продолжительности жизни, будут иметь огромные последствия для общества, такие как значительное увеличение медицинских счетов, поскольку люди страдают от болезней, вызванных глубокой старостью.

Аналогичным образом, социальная помощь, пенсионное обеспечение и другие программы социального обеспечения также могут столкнуться с серьезным кризисом, поскольку больше людей, чем когда-либо, полагаются на них при меньшем количестве налогоплательщиков.

Профессор Эйлин Кримминс, эксперт по ожидаемой продолжительности жизни из Университета Южной Калифорнии, сказала: «У вас будут невероятные медицинские счета. Если вам придется делать серьезные вмешательства, чтобы сохранить их живыми и здоровыми, это будет невероятно затратно, чтобы заменить все их колени, все их бедра, их роговицы, их сердечные клапаны. Вероятно, мы можем это сделать, это все равно, что держать старую машину в рабочем состоянии. Но, в конце концов, он умрет».

Бабушка

В Международной базе данных о долголетии, которая отслеживает людей, доживших как минимум до 110 лет, говорится, что риск смерти неуклонно возрастает с 50 лет, но замедляется в возрасте 80 лет и может даже выровняться к 110 годам, при этом шансы умереть в следующем году достигают 50%.