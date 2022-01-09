На Подоле в Киеве раскачали кабину чертового колеса – видео

В центре Киева произошел инцидент на колесе обозрения, в результате которого аттракцион был временно заблокирован.

Соответствующее видео, снятое очевидцами на месте событий, опубликовало одно из столичных сообществ в мессенджере Telegram.

На кадрах видно кабинку, в которой находится двое мужчин. Один из них при этом стоит и раскачивает ее.

До конца не понятно, было ли колесо обозрения остановлено какими-нибудь автоматическими системами безопасности, или же его остановил человек. Тем не менее, в этот момент аттракцион был неподвижен (за исключением кабинки с неадекватом).

Что в итоге произошло с нарушителем, неизвестно. Вероятно, он был задержан полицейскими и в конечном счете будет оштрафован за хулиганство.

«Ты чего творишь, обезьяна?

Оборваться не оборвётся, но колесо заблокировал, член*с*с!

Хорошо бы по харе прописать, пару раз, перед тем как тебя КОПы заберут.

Была раздосадована животной гиперактивностью — «М. М.«, — сказано в описании публикации.

Ранее мы также сообщали о том, как на днях в Киеве пьяный заблокировал движение метро.