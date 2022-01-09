Лидия Таран показал как выглядит без макияжа

Лидия Таран заговорила о предстоящих практиках. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.
Известная украинская телеведущая Лидия Таран известна большинству украинцев по новостным выпускам ТСН. На официальной инстагам-странице достаточно большая аудитория из ста сорока шести тысячи, которые стараются лайкать и комментировать каждый пост телеведущей.
9 января девушка опубликовала в социальной сети Инстаграм. Телеведущая предстала с минимумом макияжа.
«Когда решил не ждать понедельника и начать новую жизнь в воскресенье 😜 Господи, дай нам всем силы 🙏🏻 первое Рождество✅ Новый Год✅ второе Рождество✅ Еще немного и святого Василия, а там уже и Крещение…. Как настроение? Еще немного поедим вкусненького ?☺️», — сообщила она.
Фолловеры начали активно комментировать данный пост.
«Лидуся какая же вы обаятельная девочка😍😍😍»; «Посмотрел на вас и настроение поднялось 🙌❤️ «; «Лида, тебя не узнать!», — сообщают они.