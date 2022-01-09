Казахстан сегодня 9 января — видео жизни после протестов

В Сети появились видеокадры последствий массовых протестов в Казахстане.

Видео опубликовано на YouTube канале «Новости РК — KZ News».

В объектив камер попали резиденция первого президента Казахстана в Алматы (площадь Республики — «Апостроф») и ряд прилегающих зданий. Пожарные занимаются ликвидацией очагов возгорания.

Кроме того, на видео запечатлен момент, когда один мужчина гонится за другим — причины неизвестны. Также на кадрах можно увидеть сожженые автомобили, брошенную технику, разбитые окна и витрины магазинов и банков.

Ранее мы сообщали, что сети показали, как выглядит бывшая столица Казахстана после погромов.

До этого мы сообщали, что в ходе массовых акций протеста в Казахстане активизировались мародеры.

Также жители Алматы рассказали, в каких условиях им приходится жить, когда страна охвачена массовыми акциями протеста.