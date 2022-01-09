Що робити, якщо застрягли на дорозі в ожеледь чи хуртовину?

У самий розпал зими в Україні все частіше з’являється проблема на дорогах через сніжні хуртовини та ожеледь, через що буває так, що водії не можуть продовжити свій шлях.

Источник: avtodream.org

Автодром зібрав поради для власників авто, які застрягли на дорозі.

Що робити у разі непогоди





У разі блокування авто через хуртовини або вильоту з дороги через ожеледь, потрібно зателефонувати рятувальній службі за номером 101.

Якщо машина застрягла у невеликому заметі або у крижаній ямі, тоді швидше попросити на допомогу водіїв проїжджаючих позашляховиків та вантажівок.

Якщо автовласник застряг на віддаленій дорозі, тоді буде швидше збігати за сільською технікою типу трактора, якщо погода дозволяє. Але якщо все складніше, тоді бажано попутникам, у разі їх наявності, продублювати виклик рятувальників до застряглої автівки. Варто переконатися, що допомога вже прямує до місця події, щоб залишалося лише чекати прибуття снігоочисної техніки чи іншої спецтехніки.

Як правильно викликати та очікувати рятувальників

Потрібно заявити службі порятунку місце, де застрягло авто, спираючись на орієнтири, зокрема найближчі населені пункти, АЗС, кілометрові стовпи, пагорби, ліс тощо. У пошуку орієнтиру може допомогти навігатор.

Чекати рятувальників краще біля групи таких самих застряглих авто, якщо викликали всі разом. Потрібно дізнатися чи є далі по дорозі ще застряглі авто, це також допоможе дізнатися, чи є сенс продовжувати рух.

Треба враховувати наявність мобільного зв’язку. Через інтернет також можна мати загальне уявлення ситуації на трасі на даний момент.

Крім того, по телефону рятувальна служба може надати координати місця, де можна зігрітися, зокрема, придорожні кафе, місцеві школи або інші установи найближчого населеного пункту.

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Варто зазначити, що без вагомої причини та рекомендацій від служби порятунку не варто залишати свою машину, тому що вона залишається найдоступнішим укриттям.