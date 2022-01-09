Штамм Омикрон в Украине — вероятность эпидемии

Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировала вероятность эпидемии коронавирусного штамма «Омикрон» в Украине.

Грозит ли Украине эпидемия штамма коронавируса «Омикрон» — фото из открытых источников

Так, по ее словам, южноафриканская мутация COVID-19 «однозначно дойдет» в Украину, а ее главная опасность — количество заражений, которое она может спровоцировать.

Скалецкая обратила внимание, что статистика заболеваемости в стране отслеживается по количеству тестирований на коронавирус. Однако при штамме «Омикрон» украинцы вряд ли будут тестироваться, поскольку легкое течение болезни будет для большинства означать, «что они отлежатся дома» и не отправятся к специалисту.

«Мы будем видеть срез госпитализаций, но не обязательно такие высокие цифры, как в Европе и Америке, по количеству заражений», — добавила Скалецкая.

Напомним, что профессор Владимир Широбоков высказал мнение, что появление коронавирусного варианта «Омикрон» может свидетельствовать о том, что пандемия начинает завершаться. Эксперты Всемирной организации здравоохранения также считают, что пандемию COVID-19 в скором времени сменит эндемия, то есть вирус будет циркулировать с меньшей интенсивностью.

Ранее интернет-издание «Комментарии» писало, что ученые находят все больше доказательств того, что симптомы «Омикрона» являются более легкими, как и само течение болезни. Кроме того, штамм имеет более низкий уровень смертности и госпитализаций в сравнении с предыдущими мутациями. Южноафриканский вариант поражает верхнюю часть тела, вызывая насморк, головокружение, кашель и другие симптомы.

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