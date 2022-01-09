Даня Милохин не смог въехать в Украину — российского тиктокера развернули в аэропорту, фото и видео

Популярного российского тиктокера и певца Даню Милохина не пустили в Киев. Парень рассказал в своем микроблоге, что пограничники несколько часов продержали их в аэропорту, а потом заявили об отказе.

Об этом сообщил сам 19-летний кумир молодежи на странице в Instagram.

Даня Милохин сегодня должен был быть в украинской столице. Рано утром он прилетел, но его решено было не пускать на территорию нашей страны.

«Чуваки, меня не впустили. Я — враг. Нас обратно развернули», — не без грусти отметил Милохин.

Также на своей странице он опубликовал статистику посещения. Оказалось, что за российским блоггером наблюдают 11 % украинцев.

Справка

Даня Милохин родился 6 декабря 2001 года в российском городе Оренбург. Он рос в детском доме, однако в подростковом возрасте Даню и его брата Илью на воспитание взяла приемная семья.

Парень работал официантом, но в скором времени переехал в Москву и завел страницу в соцсети TikTok. На сегодняшний день парень активно выкладывает ролики в соцсети, и даже записал дуэтные песни с Николаем Басковым и Ильей Лагутенко из группы «Мумий Тролль».

Ранее «Апостроф» писал, что российскому актеру театра и кино Вячеславу Чепурченко отказали во въезде в Украину.