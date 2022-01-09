Руни Мара сыграет легендарную Одри Хепберн

Звезда американского ремейка «Девушки с татуировкой дракона» перевоплотится в легендарную голливудскую кинодиву 50-60-х Одри Хепберн.

Биографическую картину готовит итальянский режиссер Лука Гуаданьино, известный по гей-мелодраме «Зови меня своим именем» и ремейку джалло-хоррора «Суспирия». Проект разрабатывается для стриминга Apple. А Руни Мара выступит не только исполнительницей главной роли, но и продюсером.





Сюжетные подробности пока не уточняются. Так что неясно, будет это полная биография от детства до смерти или же какой-то один фрагмент из жизни, как, например, в недавнем байопике «Спенсер» с Кристен Стюарт, который показал лишь три дня из жизни принцессы Дианы.

kinoafisha.ua