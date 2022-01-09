Эндокринолог раскрыл главное предназначение витамина D

У витамина D очень много эффектов. Какие-то из них доказаны, другие — достаточно сомнительны. Но есть один самый главный: как заявил врач-эндокринолог Максим Кузнецов в своем TikTok, речь идет о костном обмене.

Во-первых, витамин D усиливает всасывание кальция из кишечника и повышает концентрацию кальция в крови.

Во-вторых, он увеличивает реабсорбцию кальция в почках, то есть тот кальций, который должен был вывестись из почек, не выводится, а реабсорбируется, тем самым так же увеличивается концентрация кальция в крови.

Наконец, весь тот кальций, который благодаря витамину D оказался в кровотоке, поступает в кости, что делает их более плотными и надежными.

«Проверяйте свой уровень витамина D, восполняйте дефицит и принимайте профилактические дозы витамина D», — заключил врач.

Ранее Кузнецов рассказал, что в целях профилактики можно принимать поддерживающую дозировку — 2000 международных единиц (ME) в сутки или 14 000 ME один раз в неделю.

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