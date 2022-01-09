Переговоры США и России — в Кремле заговорили о возможном срыве

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что диалог США в Женеве с Россией касательно гарантий безопасности может закончиться только одной встречей, так как Москва откажется идти на уступки.

Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий, и у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других НАТОвских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счет», — отметил замглавы МИД РФ.

Он добавил, что есть вероятность того, что США и НАТО не захотят «реально воспринимать то ,что нам требуется».

«Но мы под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», — сказал Рябков.

Читайте также материал «Апострофа»: Кто первым уступит: чем закончится игра США и России вокруг Украины