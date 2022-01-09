В Азербайджане заявили об обстрелах армянскими военными

В Азербайджане заявили об обстрелах позиций своей армии со стороны вооруженных сил Армении. Последние применили АГС (автоматический гранатомет на станке) и крупнокалиберное оружие.

Источник: www.obozrevatel.com

Как сообщает министерство обороны Азербайджана, обстрел произошел около 13:50 в субботу, 8 января с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа (Басаркечарский район) в сторону Кяльбаджарского района.





Подразделения вооруженных сил Азербайджана «ответными действиями» подавили огневую активность противника, отмечается в сообщении. Инцидент обошелся без потерь в личном составе и технике для Азербайджана.

В минобороны страны сообщили, что обстановка на данном направлении сейчас стабильная и контролируется армией.

Напомним, в декабре 2021 года произошла перестрелка на границе Азербайджана и Армении. Тогда сообщалось о ранениях двух военных, причем стороны обвинили друг друга в провокациях.

Как известно, конфликт между странами за Нагорный Карабах обострился в 2020 году, вследствие чего погибли около шести тысяч человек. К концу года Азербайджан и Армения договорились о перемирии и подписали соответствующее заявление.