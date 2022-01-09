Назван эффективный для снижения сахара в крови овощ

Развитие диабета второго типа можно предотвратить благодаря здоровому образу жизни. При этом употребление одного овоща будет способствовать снижению уровня сахара в крови. Как рассказала врач Сара Брюэр, речь идет о брюссельской капусте.

Специалист отметила, что употребление этого продукта замедляет повышение уровня глюкозы в крови.

Овощ содержит много клетчатки, которая крайне медленно проходит по организму и замедляет всасывание сахара в кровь. Также брюссельская капуста содержит ряд важных для человека витаминов, таких как К, С и Е.

Также она богата антиоксидантами, фолиевой кислотой и минералами, в том числе кальцием, калием и марганцем.

Так антиоксидант альфа-липоевая кислота в составе брюссельской капусты увеличивает чувствительность к инсулину, за счет чего он действует еще эффективнее.

Брюэр посоветовала употреблять овощ либо в сыром виде, либо готовить ее пару. Важно не переваривать и не пережаривать капусту, так как в этом случае она теряет часть полезных веществ.

«Например, витамин С распадется, а минералы останутся в воде для варки», — предупредила она.

Врач также напомнила, что необходимо есть пять порций овощей и фруктов в день. Это является главным условием разнообразной и здоровой диеты.

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