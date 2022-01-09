Под Днепром маршрутный автобус врезался в грузовик — фото

На Днепропетровщине из-за неблагоприятных погодных условий произошло столкновение двух авто.

Об этом сообщает Полиция Днепропетровской области на странице Facebook.

В воскресенье, 9 января, около 9:30 на 34 км Полтавского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и грузовой машины.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса «Mercedes-Benz», который двигался по маршруту Автовокзал — с. Партизанское”, не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем “MAN”, который двигался впереди него в попутном направлении.

Сообщается, что в результате аварии пострадали три пассажира и водитель автобуса: женщин 55 и 65 лет, мужчину 71 года и 34-летнего водителя доставили в больницу.

Подписчики страницы в комментариях обратили внимание на состояние дороги – она вся покрыта ледяной коркой. По предварительной информации именно погодные условия могли стать причиной ДТП.

Полиция устанавливает все обстоятельства. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее мы писали, во Львове автобус с пассажирами попал в ужасное ДТП.