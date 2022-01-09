Деми Роуз в эффектном обтягивающем платье позировала на террасе

Британская «Ким Кардашьян» похвасталась сексуальным луком.

Деми Роуз чаще всего фотографируется в белье, купальнике или обнаженной. Но в этот раз красотка решила показать свой новый эффектный аутфит.





В Instagram она опубликовала снимки, на которых позировала на террасе отеля. Одета она была в обтягивающее светлое платье, расшитое пайетками, с изображением большого цветка и птицы.

Наряд имел соблазнительный разрез до бедра, который позволил ей продемонстрировать свои ноги.

Волосы Деми собрала в хвост и накрутила. Она также сделала макияж с черными стрелками и салатовыми тенями на веках. В руке Роуз держала бокал с шампанским.

ТСН