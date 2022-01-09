Минздрав: Херсонщину перевели в «оранжевую» зону, остальные области — в «желтой»

По состоянию на 9 января в Херсонской области установлен «оранжевый» уровень эпидопасности, остальные области остаются в «желтой» зоне.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Источник: www.ukrinform.ru

Также в Херсонской области превышена динамика уровня госпитализаций – 78,6% при показателе 50%. При этом в области уровень заболеваемости составляет 65 при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения. Уровень госпитализаций на Херсонщине составляет 26,9 при показателе 60 на 100 тыс. населения.





По состоянию на 8 января уровень заболеваемости по стране составил 151 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.

В Киеве уровень заболеваемости – 357 на 100 тыс. человек, и является самым высоким в стране.

После столицы самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Полтавской области – 222 на 100 тыс. населения, а также Черкасской – 203 на 100 тыс. населения.

Уровень госпитализаций по стране на 8 января составил 26,2 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень госпитализаций – 22,1.

В целом этот показатель не превышен ни в одном регионе.

Загруженность коек с кислородом по стране на 8 января составила 21,5% при определенном показателе в 65%, в Киеве – 16,3%.

Показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 9 января в Украине подтверждены 3 702 473 случая COVID-19, из них за последние сутки – 2 810.