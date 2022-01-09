Протесты Казахстан онлайн — погибли 164 человека

В Казахстане озвучили количество погибших за время протестов.
Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
По данным, озвучиваемым властями Республики Казахстан, в стране за все время протестов погибло 164 человека. Ниже публикуем данные по регионам страны:
- в Алматы — 103 человека, из них двое детей,
- в Кызылординской области — 21 человек,
- в Жамбылской области — 10 человек,
- в Алматинской области — 8 человек.
«Апостроф» продолжает следить за событиями в Казахстане.
Напомним, протесты начались 2 января в 110-тысячном городе Жанаозен на западе Казахстана. Там на центральную площадь вышли вначале сотни, а затем и тысячи местных жителей. Их возмутило «новогоднее» подорожание сжиженного газа, который здесь массово используют как автомобильное топливо: с 50−70 тенге в минувшем году до 120 тенге за литр с 1 января.
Ранее «Апостроф» сообщал, что во время массовых протестов в Алматы погибла четырехлетняя девочка.
Также мы сообщали, что в Казахстане во время массовых протестов произошла трагедия, в результате которой погиб 11-летний ребенок.