Протесты Казахстан онлайн — погибли 164 человека

В Казахстане озвучили количество погибших за время протестов.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

По данным, озвучиваемым властями Республики Казахстан, в стране за все время протестов погибло 164 человека. Ниже публикуем данные по регионам страны:

в Алматы — 103 человека, из них двое детей,

в Кызылординской области — 21 человек,

в Жамбылской области — 10 человек,

в Алматинской области — 8 человек.

«Апостроф» продолжает следить за событиями в Казахстане.

Напомним, протесты начались 2 января в 110-тысячном городе Жанаозен на западе Казахстана. Там на центральную площадь вышли вначале сотни, а затем и тысячи местных жителей. Их возмутило «новогоднее» подорожание сжиженного газа, который здесь массово используют как автомобильное топливо: с 50−70 тенге в минувшем году до 120 тенге за литр с 1 января.

Ранее «Апостроф» сообщал, что во время массовых протестов в Алматы погибла четырехлетняя девочка.

Также мы сообщали, что в Казахстане во время массовых протестов произошла трагедия, в результате которой погиб 11-летний ребенок.