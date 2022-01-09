Харьковчанин зарабатывает деньги нарушением ПДД

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Харьковский блогер хвастается нарушением ПДД. Видеозаписи с этим он публикует в Инстаграм-странице.

Парня зовут Денис Поветкин, а также но по совместительству владеет кальянной «Strawberry Lounge bar» в центре города. У парня есть Инстаграм-страница, на которую подписано 43 тысячи фолловеров, а также ютуб-портал 1,44 тысячи. Поветкин в основном ведет портал, посвященный автотематике, а также юморе — иногда он записывает скетчи.

При этом в сториз Инстаграм он систематически выкладывает видеозаписи с регистратора, на которых демонстрирует нарушения правил дорожного движения.

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Молодой человек может выехать на встречную полосу, преследовать машину скорой помощи, пересекает сплошную.

Свои нарушения он объясняет необходимостью успеть на работу в той или иной ситуации. Его действия уже вызвало негатив в сети, некоторые телеграм-порталы даже называют его продолжателем дела Николая Харьковского.

Иногда правоохранители наказывают нарушителя штрафами, о чем он не стесняется сообщать на Инстаграм-странице.

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