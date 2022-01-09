Харьковчанин зарабатывает деньги нарушением ПДД

Харьковский блогер хвастается нарушением ПДД. Видеозаписи с этим он публикует в Инстаграм-странице.

Парня зовут Денис Поветкин, а также но по совместительству владеет кальянной «Strawberry Lounge bar» в центре города. У парня есть Инстаграм-страница, на которую подписано 43 тысячи фолловеров, а также ютуб-портал 1,44 тысячи. Поветкин в основном ведет портал, посвященный автотематике, а также юморе — иногда он записывает скетчи.

При этом в сториз Инстаграм он систематически выкладывает видеозаписи с регистратора, на которых демонстрирует нарушения правил дорожного движения.