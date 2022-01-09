Гороскоп на 10 января 2022 по картам Таро: все знаки зодиака

Гороскоп на понедельник, 10 января 2022 года, по картам Таро предсказывает большинству знаков Зодиака насыщенный на неприятности день.

Будьте осторожны со своими желаниями, но при этом смело двигайтесь вперед.

ОВЕН – Десятка кубков

У вас будет причина для радости. Может быть это успешно завершенная работа, а может быть неожиданная встреча, которая принесет вам удовольствие. Не бойтесь ошибаться в этот день и не реагируйте на негатив в свою сторону.

ТЕЛЕЦ – Паж денариев

Эта карта означает начальную стадию материального предприятия. Возможно, вы начинаете мастерить физический объект или начинаете проект, включающий садоводство, питание, диету или физкультуру.

БЛИЗНЕЦЫ – Дама мечей

Ничего не бойтесь в этот день. Гороскоп по картам Таро говорит о том, что этому знаку удастся получить то, что они давно хотели. Но не спешите делиться своей радостью с другими, поскольку они могут сглазить вас.

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РАК – Двойка кубков

Пришло время признаваться в любви. Именно сегодня вам не откажут и у вас точно получиться добиться взаимности. Рискуйте и удивляйте. Работу в этот день лучше отложить, поскольку из-за романтического настроения у вас все будет валиться из рук.

ЛЕВ – Паж жезлов

Паж объявляет о новом начинании в каком-либо деле или проекте. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя.

ДЕВА – Дама денариев

Не слушайте никого, не позволяйте никому манипулировать вами. Спокойно и последовательно делайте то, что наметили ранее. Вы ведь знаете, что доброе вино вызревает годами.

ВЕСЫ – Рыцарь жезлов

Вам предстоит вступить в бой. Возможно, речь идет о работе, а возможно и о делах сердечных. Удивляйте и не бойтесь ничего. Также, вам следует дать волю своим внутренним демонам. Именно они укажут вам путь.

СКОРПИОН – Четверка кубков

Когда эта карта появляется в раскладе – вы многим в своей жизни разочарованы. Внимательно проследите за своим настроением. Какая нибудь дурацкая мелочь может вызвать у вас обиду, насморк или даже изжогу. Не дайте себе упиться своим горем.

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СТРЕЛЕЦ – Четверка денариев

Помните об осторожности. Вам предстоит совершить важный, но при этом достаточно сложный шаг. Только если вы сохраните смелость – у вас все получится. Не бойтесь преград, которые будут у вас на пути и двигайтесь только вперед.

КОЗЕРОГ – Пятерка жезлов

Не обращайте внимание на критику. Вы находитесь на правильном пути и ничего не должно вас останавливать. Слушайте только себя и свой внутренний голос. Именно он подскажет вам правильные ответы на все вопросы, которые вас интересуют.

ВОДОЛЕЙ – Король кубков

Гороскоп по картам Таро рекомендует Водолеям быть внимательными к своим близким. Некоторые ваши друзья держат обиду на вас и поэтому ваше общение терпит негативные изменения. Исправьте ситуацию.

РЫБЫ – Туз денариев

Ловите миг удачи. Выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в области работы и капиталовложений.