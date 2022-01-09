Удинезе Аталанта — смотреть гол Малиновского — видео обзор матча чемпионата Италии 9 января

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отметился очередным мощным матчем в составе «Аталанты». В поединке 21-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» он сделал голевую передачу и забил сам.

Первый гол в игре гости соорудили без участия Малиновского. Автором результативного удара стал Марио Пашалич.

Спустя пять минут украинец передачей из центрального круга бросил в прорыв Луиса Мюриэля, который вошел в штрафную площадь хозяев и забил второй гол.

Перед самым перерывом Руслан довел счет до разгромного. Он нанес мощнейший удар из пределов штрафной площади по отскочившему к нему мячу, отправив его в сетку ворот соперника.

Во втором тайме команды продолжили радовать результативной игрой — на два мяча «Удинезе» гости ответили своими тремя голами.

Чемпионат Италии, 16-й тур

«Удинезе» — «Аталанта» — 2:6

Голы: Молина, 59; Бето, 88 — Пашалич, 17; Муриэль, 22; Малиновский, 43; Муриэль, 76; Мехле, 89; Пессина, 90+2.

«Аталанта» набрала 41 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» (20 баллов) идет 14-м.