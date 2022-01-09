Курс валют 10 января разбудил доллар и евро после праздников: гривна решила досыпать

Заканчилась первая неделя 2022 года, прошел Новый Год, великий праздник Рождество Христово — началась обыденность, впереди только Крещение и неизвестность перед тем, как будет вести себя украинская гривна перед мировыми валютами. Одно мы знаем точно, можно об этом следить благодаря изменениям, которые проставляет НБУ.

К примеру, в течение последних дней мы наблюдали одну и ту же картину из-за большого количества государственных выходных. Но этот понедельник меняет все, цифры начали движение, поэтому сейчас мы разберем, как изменились американский доллар, евро, польский злотый и российский рубль.

Доллар США поднялся на четыре копейки по отношению к значениям, которые были в воскресенье. Ранее его цена составляла — 27,4551, а сейчас — 27,4977. Эксперты сейчас наблюдают тенденцию на мировых рынках, которые больше не реагируют с опаской на новости о коронавирусе (COVID-19) и новом штамме «Омикрон». Ведь он, хоть и быстро расптространяется, пока был замечен в слабом течении.

Главная европейская валюта выросла на шесть копеек, хотя еще несколько месяцев назад мы помним, как она была на очень низком уровне. В воскресенье евро был стоимостью — 31,0421, а в понедельник — 31,1095. Польский злотый и российский рубль 10 января идут — 6,8183 грн и 3,6024 грн, соответственно.