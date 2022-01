Дієтологиня Лаура Бурак назвала найшкідливіший для організму і небезпечний для фігури сніданок.

Про це пише Eat This, Not That!





Бурак розповіла, що найгіршим варіантом для сніданку стане їжа з високим вмістом цукру, наприклад, пончики, млинці та кекси. Вона пояснила, що споживання порожніх калорій у вигляді цукру може призвести до підвищення рівня холестерину в крові. При цьому в солодкому сніданку немає необхідних організмові білка і клітковини, тому почуття насичення проходить дуже швидко.

Як альтернатива солодкій випічці дієтологиня пропонує їсти на сніданок вівсянку і додавати до неї білок. До корисних продуктів вона також віднесла авокадо, варені яйця та цільнозерновий хліб.

ТСН