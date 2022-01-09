Выявлена неожиданная несъедобная причина повышения холестерина в крови

Ранее считалось, что основными причинами опасного для сердечно—сосудистой системы человека повышение уровня холестерина в организме являются сидячий образ жизни и жирная пища. Однако новое исследование показывает, что «мощным» фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний может быть использование материала, который сейчас есть во всех современных домах.

Авторы работы, опубликованной в рецензируемом журнале Environmental Health Perspectives, делают вывод, что воздействие содержащихся в пластике некоторых химических веществ вызывает нарушения эндокринной системы.

Команда под руководством эксперта в области биомедицинских наук Калифорнийского Университета Чанчэн Чжоу обнаружила, что, в частности, увеличение уровня холестерина в плазме провоцирует фталат. Эта группа веществ является по сути эфирами фталевой кислоты, которая в свою очередь получается путем окисления нафталина. В основном эти вещества используют в качестве добавок в пластмассу, для повышения ее гибкости и долговечности.

Для пластика это хорошо, а вот попадая в человеческий организм эти вещества вызывают экспрессию основных белков, которые нужны для абсорбции и транспортировки холестерина.

В результате повышается уровень холестерина и увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме этого выяснилось, что фталаты попадают в кровоток и нарушают выработку половых гормонов, препятствуя сексуальному развитию у младенцев и сексуальному поведению у взрослых.

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