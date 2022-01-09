Потери ВСУ на Донбассе 9 января — ранен боец

В воскресенье, 9 января, российско-оккупационные войска «Л/ДНР» вновь обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего был ранен украинский военнослужащий.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

По данным командования, в течение текущих суток оккупанты дважды нарушали режим прекращения огня, используя запрещенное тяжелое вооружение.

В районе Попасной российские террористы вели огонь из минометов калибра 120 мм, станковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и пулеметов.

Позиции ВСУ возле Катериновки были обстреляны из тяжелых минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму. Бойца ВСУ в удовлетворительном состоянии госпитализировали.

Силам ООС пришлось открывать ответный огонь для подавления огневной активности российско-оккупационных формирований.

Ранее мы рассказывали, что накануне Нового года на Донбассе погиб украинский военнослужащий.