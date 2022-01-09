Жена Влада Ямы Лилия чуть не сгорела на Новый год, судья «Танці з зірками» только улыбнулся: «Наш первый»

Откровенность Лилии пришлась на новогодний выпуск шоу «Хто зверху» с Лесей Никитюк и Сергеем Притулой, в конкурсе «Правда/брехня».
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«Рубеж 2007 и 2008, наш первый общий Новый год с моим мужем. Была громкая вечеринка в очень известном ресторане. 12 часов, все держат в одной руке бокал, а в другой — бенгальский огонь. И тут я чувствую какой-то запах, поворачиваю голову и вижу, что мое платье полыхает и волосы тоже», — поделилась Лиля.
Жена Ямы отмечает, что было очень страшно, но волосы отросли, а любимый муж купил новое платье. На этом моменте Влада, который был в команде соперников, очень сильно заулыбался. Очевидно, он тоже вспомнил первый Новый год со свой возлюбленной, который приправился вот таким вот опасным казусом.
Напомним, что Влад Яма затащил жену и сына в мертвый город, только камни и трава.
Ранее мы сообщали, что судья «Танцев со звездами» Влад Яма нежно обнял жену и заговорил об отношениях.
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