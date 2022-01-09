Жена Влада Ямы Лилия чуть не сгорела на Новый год, судья «Танці з зірками» только улыбнулся: «Наш первый»

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В новогоднюю ночь часто происходят разнообразные чудеса. Но иногда эти «чудеса» могут стоит жизни человека.

И речь сейчас не об опасных феерверках, из-за которых иногда бывает страшно выходить на улицу.

Историю о том, как в Новый год она чуть ли не осталась без платья и волос рассказала Лилия Яма — супруга судьи «Танці з зірками» Влада Ямы.

Скрин, Instagram Влад Яма

Скрин, Instagram Влад Яма

Откровенность Лилии пришлась на новогодний выпуск шоу «Хто зверху» с Лесей Никитюк и Сергеем Притулой, в конкурсе «Правда/брехня».

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«Рубеж 2007 и 2008, наш первый общий Новый год с моим мужем. Была громкая вечеринка в очень известном ресторане. 12 часов, все держат в одной руке бокал, а в другой — бенгальский огонь. И тут я чувствую какой-то запах, поворачиваю голову и вижу, что мое платье полыхает и волосы тоже», — поделилась Лиля.

Жена Ямы отмечает, что было очень страшно, но волосы отросли, а любимый муж купил новое платье. На этом моменте Влада, который был в команде соперников, очень сильно заулыбался. Очевидно, он тоже вспомнил первый Новый год со свой возлюбленной, который приправился вот таким вот опасным казусом.

Напомним, что Влад Яма затащил жену и сына в мертвый город, только камни и трава.

Ранее мы сообщали, что судья «Танцев со звездами» Влад Яма нежно обнял жену и заговорил об отношениях.

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