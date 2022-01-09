Жена Влада Ямы Лилия чуть не сгорела на Новый год, судья «Танці з зірками» только улыбнулся: «Наш первый»

В новогоднюю ночь часто происходят разнообразные чудеса. Но иногда эти «чудеса» могут стоит жизни человека.

И речь сейчас не об опасных феерверках, из-за которых иногда бывает страшно выходить на улицу.

Историю о том, как в Новый год она чуть ли не осталась без платья и волос рассказала Лилия Яма — супруга судьи «Танці з зірками» Влада Ямы.