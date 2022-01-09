Жилищные субсидии в Украине — какие нормативы используют

Министерство социальной политики опубликовало перечень нормативов, которые используются при расчете размера субсидии на оплату коммунальных услуг.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Норма площади жилья

При оплате услуг за удержание жилья или отопления берется показатель в 13,65 квадратных метров на одного человека или 35,22 «квадратов» на семью. В законодательстве прописано, что социальная норма жилья, которая была расчитана для домохозяйства, увеличивается на 30% для нетрудоспособных неработающих лиц, проживающих отдельно.

Норма потребления природного газа

Если брать отопление, то учитывается 4 кубометра топлива на один квадратный метр отапливаемой площади, который умножается на корректирующий коэффициент (если это отопительный сезон).

На газовую плиту, которую используют для приготовления еды, учитывают 3,3 кубометра газа на каждого человека; на газовую плиту при отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 5,4 кубометра на человека, а на газовую плиту и водонагреватель — 10,5 кубометров.

Централизованное водоснабжение и водоотвод

При расчете субсидии на оплату услуги по снабжению холодной воды учитывается 2 кубометра, если в жилье есть горячее водоснабжение, и 3,6 кубометров на каждого человека — если отсутствует такой тип водоснабжения.

Для услуги по горячему водоснабжению учитывают 1,6 кубометров воды на каждого человека и 3,6 кубометров на каждого при рассчете субсидии на водоотвод.

Норма потребления электроэнергии

При расчете субсидии на оплату отопления электроэнергией учитывается 30 кВт-ч на каждый квадратный метр отапливаемой площади. Этот показатель может умножаться на корректирующий коэффициент в условиях отопительного сезона.

Норма потребления электроэнергии для бытовых нужд в домах, которые не оборудованы стационарными электроплитами и если отсутствует централизованное горячее водоснабжение, составляет 100 кВт-ч на семью с одного человека и дополнительно 30 кВт-ч в месяц на каждого другого члена семьи. Однако потребители не должны использовать свыше 220 кВт-ч в месяц.

В домах, которые оснащены стационарными электроплитами и имеется горячее водоснабжение, норма составляет 110 кВт-ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт-ч в месяц на каждого другого члена семьи на жилое помещение (дом). Домохозяйство не должно потреблять более 230 кВт-ч в месяц.

В домах со стационарными электроплитами, в которых отсутвует горячее водоснабжение, эта норма уже составляет 130 кВт-ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт-ч в месяц на каждого другого члена семьи на жилое помещение (дом), но не более 250 кВт-ч на месяц.

В других случаях, которые не расписаны выше, учитывается норма потребления электроэнергии в размере 70 кВт-ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт-ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт-ч в месяц.

Норма потребления тепловой энергии

При расчете субсидии на отопление учитывается норма в 0,0383 Гкал на каждый квадратный метр отапливаемой площади, который в отопительном сезоне также умножается на корректирующий коэффициент.

Вывоз твердого бытового и жидкого мусора

Норма при расчете льготы на оплату услуги по вывозу твердого бытового мусора составляет 0,4167 кубометров на одного человека. Если рассчитывать норму при вывозе редких отходов — 0,76 кубометров на одного человека, или 3,6 кубометров на домохозяйство при условии, если в домохозяйстве отсутствует система централизованного водоотвода и при наличии централизованного водоснабжения и выгребных ям.

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