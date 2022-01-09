Катю Никитину из «Женского квартала» поймали в объятиях дочери Елены Кравец

Актриса «Женского Квартала» Екатерина Никитина призналась в любви всему творческому коллективу и пообнималась с дочерью Елены Кравец.

Девушка очень эмоционально высказалась по поводу корпоратива у себя на работе, разместив соответствующую запись на личной страничке в социальной сети Instagram. Там за ее жизнью следят более 54 тысячи читателей.

Украинцам Никитина уже запомнилась своей шикарной фигурой, гибкостью и различными умениями, достигнутыми в ходе длительной работы в «Женском Квартале».

«Это был лучший корпоратив в моей жизни!!! Квартал 95 — моя вторая семья. Спасибо Вселенной, что я с вами. Вы стали такими родными, такими близкими, что я уже не представляю свою жизнь без Вас! Спасибо всем за поддержку и за слова, которые говорите! Очень ценю этот период в своей жизни!!! Обожаааююю!!! Всех с наступающим Новым годом! Желаю каждому обрести свою вторую творческую семью», — написала она.