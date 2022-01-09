В Украине утилизируют более полумиллиона доз вакцины от коронавируса

Из-за истечения срока годности в Украине утилизируют 561729 доз вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на РБК.

Источник: www.ukrinform.ru

«По состоянию на 05.01.2022 г. 561 729 доз вакцины AstraZeneca (с истекшим сроком годности), полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по ее утилизации», – пишет издание, цитируя ответ на информационный запрос Минздрава.





Также отмечается, что в 2021 году Украина безвозмездно получила более 3,6 млн. доз вакцин против COVID в качестве гуманитарной помощи из других стран, а также более 7,4 млн. доз в рамках глобального механизма COVAX.

Напомним: накануне сообщалось об утилизации 400 тысяч доз вакцины от коронавируса, срок годности которой истек в конце октября.