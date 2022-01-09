Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.

По его словам, нужно придерживаться простых правил, касающихся питания и занятий спортом.

Одним из эффективных способов защитить сердце он назвал тренировки на выносливость.

«Я хожу по часу трижды в неделю, независимо от погоды. <…> Регулярность важна для сердца», — подчеркнул специалист.

Он предложил отказаться от использования лифта и подниматься по лестнице.

Кроме того, по его словам, диета в сочетании с физическими упражнениями позволят поддерживать стабильный вес.

Дилл рассказал, что предпочитает рыбу и овощи мясу, что помогает не набирать лишний вес.

Врач назвал стресс одним из факторов сердечных заболеваний, так как он обычно сопровождается проблемами со сном, употреблением алкоголя и большого количества сладостей, а также курением.

Он также напомнил, что нужно контролировать уровень холестерина и артериальное давление.

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