Протесты в Казахстане — Минздрав республики опроверг сообщение о 164 погибших — новости Казахстана

Власти Республики Казахстан опровергли сообщение о 164 погибших в ходе массовых протестов в стране.

Об этом сообщает Telegram-канал «Vласть о главном».

Изначально сообщалось о том, что в ходе протестов в Казахстане погибло 164 человека. Кроме того, сообщалось, что в Алматы погибло 103 человека, из них двое детей; в Кызылординской области — 21 человек; в Жамбылской области — 10 человек, а в Алматинской области — 8 человек.

Позже в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан заявили, что не давали эти данные. В то же время, официальный Telegram-канал, который изначально сообщал от имени ведомства данные о количестве погибших, удалил данное сообщение.

Напомним, протесты начались 2 января в 110-тысячном городе Жанаозен на западе Казахстана. Там на центральную площадь вышли вначале сотни, а затем и тысячи местных жителей. Их возмутило «новогоднее» подорожание сжиженного газа, который здесь массово используют как автомобильное топливо: с 50−70 тенге в минувшем году до 120 тенге за литр с 1 января.

Ранее мы сообщали, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал, что Алматы «атаковали 20 тысяч бандитов».

Позже он удалил сообщения об «атаке» на Алматы из своего аккаунта в Twitter.