Над Киевом пролетел огромный флаг Казахстана, украинцы не смогли стоять в стороне

В небе над украинской столицей пролетел большой флаг Казахстана, который имеет практически такую же цветовую гамму, как и наш государственный символ. Казахский флаг над Киевом был размером в 32 квадратных метра.
Сообщество владельцев дронов сделало это как знак солидарности и поддержки граждан Казахстана.
Специальный дрон поднял гигантский флаг над Майданом Независимости и Аллеей героев «Небесной сотни».
Флаг Казахстана над Киевом, фото: Instagram
Организаторы уверяют, что место выбирали символическое. Они назвали флаг в небе своим протестом против военного вмешательства иностранных стран в дела Казахстана под предлогом миротворческих операций.
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Флаг Казахстана над Киевом, фото: Instagram
«Мы поддерживаем их, чтобы они знали: они не одни. У нас происходило то же самое, между нами никаких границ нет. Хотелось бы привлечь внимание людей к этой ситуации», — говорит соорганизатор акции Виталий Шевчук.
Стоит также напомнить нашим читателям тот факт, что вот уже несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 и 6 января, когда в стране начали орудовать мародеры.
Флаг Казахстана над Киевом, фото: Instagram
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.
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