Над Киевом пролетел огромный флаг Казахстана, украинцы не смогли стоять в стороне

Флаг Казахстана над Киевом, фото: Instagram

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

Ранее сообщали, Алматы превратился в город-призрак, борьба не утихает: сожженные здания, автомобили, повсюду трупы.

Как сообщал Знай.ua, 4400 задержанных, бой в Алма-Ате и Назарбаев дома: вот чем закончились «Рождественские» беспорядки в Казахстане.

Знай.ua писал, в Казахстане резиденцию президента Токаева превратили в «решето»: все в обломках стекол, из потолка просвечивают дыры.

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