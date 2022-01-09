Наглые коты, оставившие собак без лежанок (ФОТО)

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Им совершенно не стыдно.

Принято считать, что кошки с собаками вместе не особо-то уживаются, и в этом противостоянии собаки одерживают верх: бегают за кошками, загоняя их куда-нибудь повыше. Как бы не так! Семейство кошачьих может смело показать псам, где их место и кто в доме хозяин (коты, конечно, по их собственному мнению). Перед вами 20 примеров, когда пушистые наглецы беспардонно занимали собачьи лежанки и ничуть этого не стыдились, передает  Телеграф.

1. Невероятная драма

Наглые коты, оставившие собак без лежанок

2. Когда купили новую лежанку для собаки, но что-то пошло не так

Наглые коты, оставившие собак без лежанок

3. Никакого уважения!

Наглые коты, оставившие собак без лежанок

4. Бедняжка просто хочет прилечь

5. «Всё равно буду спать на солнышке!»

Наглые коты, оставившие собак без лежанок

6. Противостояние

Наглые коты, оставившие собак без лежанок

7. «Ну и что мне теперь делать?»

Наглые коты, оставившие собак без лежанок

8. Кажется, кто-то не рад новому жильцу

Наглые коты, оставившие собак без лежанок

9. Этот кот научил пса покидать своё ложе, когда ему хочется

10. Когда это котов волновали чьи-то чувства?

Наглые коты, оставившие собак без лежанок

11. «Мне всё это совсем не нравится, хозяин»

Наглые коты, оставившие собак без лежанок

12. «Вы издеваетесь?»

Наглые коты, оставившие собак без лежанок

13. Когда нет другого выбора

Наглые коты, оставившие собак без лежанок

14. «Я не сдамся!»

Наглые коты, оставившие собак без лежанок

15. Собака встала — место потеряла!

Наглые коты, оставившие собак без лежанок

16. Маленький котёнок и очень терпеливая собака

Наглые коты, оставившие собак без лежанок

17. «Скажи ему, чтобы он ушёл!»

Наглые коты, оставившие собак без лежанок

18. «А ну слезай!»

19. Когда кошка украла кровать, и ещё и не спит на ней

Наглые коты, оставившие собак без лежанок

20. Сразу ясно, кто в доме хозяин

Наглые коты, оставившие собак без лежанок

Бонус: но иногда случается и наоборот!

Наглые коты, оставившие собак без лежанок