Наглые коты, оставившие собак без лежанок (ФОТО)

Им совершенно не стыдно.

Принято считать, что кошки с собаками вместе не особо-то уживаются, и в этом противостоянии собаки одерживают верх: бегают за кошками, загоняя их куда-нибудь повыше. Как бы не так! Семейство кошачьих может смело показать псам, где их место и кто в доме хозяин (коты, конечно, по их собственному мнению). Перед вами 20 примеров, когда пушистые наглецы беспардонно занимали собачьи лежанки и ничуть этого не стыдились, передает Телеграф.

1. Невероятная драма

2. Когда купили новую лежанку для собаки, но что-то пошло не так

3. Никакого уважения!

4. Бедняжка просто хочет прилечь

5. «Всё равно буду спать на солнышке!»

6. Противостояние

7. «Ну и что мне теперь делать?»

8. Кажется, кто-то не рад новому жильцу

9. Этот кот научил пса покидать своё ложе, когда ему хочется

10. Когда это котов волновали чьи-то чувства?

11. «Мне всё это совсем не нравится, хозяин»

12. «Вы издеваетесь?»

13. Когда нет другого выбора

14. «Я не сдамся!»

15. Собака встала — место потеряла!

16. Маленький котёнок и очень терпеливая собака

17. «Скажи ему, чтобы он ушёл!»

18. «А ну слезай!»

19. Когда кошка украла кровать, и ещё и не спит на ней

20. Сразу ясно, кто в доме хозяин

Бонус: но иногда случается и наоборот!