Наглые коты, оставившие собак без лежанок (ФОТО)

Принято считать, что кошки с собаками вместе не особо-то уживаются, и в этом противостоянии собаки одерживают верх: бегают за кошками, загоняя их куда-нибудь повыше. Как бы не так! Семейство кошачьих может смело показать псам, где их место и кто в доме хозяин (коты, конечно, по их собственному мнению). Перед вами 20 примеров, когда пушистые наглецы беспардонно занимали собачьи лежанки и ничуть этого не стыдились, передает Телеграф.
1. Невероятная драма
2. Когда купили новую лежанку для собаки, но что-то пошло не так
3. Никакого уважения!
4. Бедняжка просто хочет прилечь
5. «Всё равно буду спать на солнышке!»
6. Противостояние
7. «Ну и что мне теперь делать?»
8. Кажется, кто-то не рад новому жильцу
9. Этот кот научил пса покидать своё ложе, когда ему хочется
10. Когда это котов волновали чьи-то чувства?
11. «Мне всё это совсем не нравится, хозяин»
12. «Вы издеваетесь?»
13. Когда нет другого выбора
14. «Я не сдамся!»
15. Собака встала — место потеряла!
16. Маленький котёнок и очень терпеливая собака
17. «Скажи ему, чтобы он ушёл!»
18. «А ну слезай!»
19. Когда кошка украла кровать, и ещё и не спит на ней