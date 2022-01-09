Назван продукт, снижающий давление и замедляющий старение

Все больше исследований подтверждают мнение, что диета может быть незаменимым средством для увеличения продолжительности жизни. Некоторые продукты питания при регулярном употреблении способны ее продлевать на два года.

Как стало известно изданию, учены считают, что несмотря на генетическую предрасположенность, горький шоколад за счет содержания довольно высокого уровня антиоксидантов может значительно улучшить кровяное давление и предотвратить некоторые болезни.

Проведенные в Гарварде исследования показали, что те, кто его ел, жили в среднем на год больше тех, кто его не употреблял. Люди, съедавшие в месяц три плитки горького шоколада, подвержены риску смерти на 36% меньше.

Его регулярное употребление имеет обратную связь со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний или раком. Чем больше концентрация какао в шоколаде, тем больше в нем флавоноидов, обладающих антиоксидантными свойствами.

Хорошо известны противовоспалительные свойства шоколада, полезные для мозга.

«Некоторые исследования показывают, что горький шоколад может снизить риск сердечных заболеваний, уменьшить воспаление и резистентность к инсулину, а также улучшить функцию мозга», — утверждают биологи.

Фактически, горький шоколад улучшает память, концентрацию внимания, скорость реакции и способность к решению задач. Исследователи утверждают, что это лакомство снижает стресс и изменяет частоту мозговых волн.

Исследователи из Университета Эрлангена в Нюрнберге и Университета Оберна в Алабаме обнаружили, что сочетание горького шоколада и добавок цинка особенно полезно для здоровья. Их комбинация, по всей видимости, продлевает жизнь. Цинк известен тем, что помогает организму бороться с вредными бактериями, и полифенолы горького шоколада являются мощными антиоксидантами.

Лакомство также может улучшить кровяное давление, стимулируя эндотелий. Это тонкая мембрана, выстилающую стенки кровеносных сосудов.

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